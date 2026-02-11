Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste a uno de la barrida, Coclé recorta en la semifinal

La novena de Panamá Oeste venció 8-6 a Panamá Metro en el estadio Rod Carew y se pone con ventaja 3-0 en la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros.

En la alta de primer episodio, Panamá Oeste tomó la ventaja con un imparable de Luis Atencio y anotó Michael Nieto. Metro respondió en la baja de esa misma entrada Anderson Cousins con un hit para empujar a Luis Rivera y Cousins pudo marcar la segunda para remontar.

Panamá Oeste recuperó la ventaja en la parte alta del cuarto episodio con un lanzamiento descontrolado a primera base de Murillo para tres rayitas más. Michael Nieto empujó otra vez a los vaqueros con la carrera de Govea y Michael Nieto marcó la sexta con sencillo de Miller Nieto.

En la alta del octavo un mal lanzamiento se la escapa al receptor y anotó Osvaldo Cuevas la séptima rayita. Miller Nieto conectó otro imparable y puso la octava en la pizarra.

En la baja del noveno Panamá Metro quería darle vuelta con un doble de Carlos Sánchez y anotó una más de pisa y corre pero no les alcanzó y Oeste se queda a uno de avanzar a la final.

La Leña Roja se enciende en David en el Béisbol Juvenil 2026

Coclé le ganó 4-3 a Chiriquí en el tercer juego de la serie semifinal en el estadio Kenny Serracín y descontar (2-1).

En ofensiva destacaron Eliecer Mendoza 4-2 con 1 anotada, Ricardo Acosta de 4-2 con 1 anotada . Edelindo Acosta se apuntó la victoria.

El cuarto juego será este jueves para las dos series desde las 7:00 pm desde el mismo estadio.