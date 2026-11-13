Argentina inicia con derrota su etapa sin Lionel Messi al perder ante Uruguay

La selección de Uruguay amargó este viernes el comienzo de la era pos-Messi en la selección de Argentina y consiguió una inobjetable victoria por 1-2 en la edición 198 del Clásico del Río de La Plata, un partido amistoso jugado en el estadio 'La Bombonera' de Buenos Aires.

El defensa Leonardo Balerdi, en contra a los tres minutos del segundo tiempo, y Maxi Araújo seis minutos después decretaron las anotaciones de la Celeste, que bajo el mando de Diego Forlán mostró una faceta más dinámica y fiel a su reconocida garra charrúa.

Julián Álvarez, el estelar delantero del Atlético de Madrid, descontó para Argentina a los 28 minutos de la segunda parte.

Argentina inicia con pie izquierdo su etapa sin Messi

La derrota significa asimismo un mal inicio del tercer periodo de Lionel Scaloni como seleccionador albiceleste luego de ser renovado en el cargo hasta 2030.

El encuentro estuvo marcado por la paridad durante todo el primer tiempo con una mayor presencia del local en el área defendida por Cristopher Fiermarín.

La primera llegada de peligro fue en el minuto 7 cuando una habilitación al vacío de Enzo Fernández encontró a Julián Álvarez en velocidad para sacar un remate que exigió la respuesta de de Fiermarín sobre su palo derecho.

Para el comienzo del segundo tiempo, Argentina hizo un cambio con el ingreso de Matías Soulé por Exequiel Palacios, pero en el minuto 48 llegó el golpe de Uruguay con un centro llovido que derivó en un rechazo de Lisandro Martínez que le rebotó a Leonardo Balerdi y se le metió a Gerónimo Rulli en la portería.

Sin posibilidad de reacción apenas cinco minutos después un tiro de esquina de Giorgian De Arrascaeta al primer palo se desvió en la espalda de Maximiliano Araújo y se metió de forma llovida en el segundo palo de la portería albiceleste.

En la segunda tanda de amistosos de la fecha FIFA de noviembre, Argentina se enfrentará el martes 17 a Costa Rica en Córdoba, mientras que Uruguay recibirá a República Dominicana el mismo día en la ciudad de Maldonado.

FUENTE: EFE