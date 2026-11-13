BÉISBOL Béisbol -  13 de noviembre de 2026 - 09:31

Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy viernes 13 de noviembre

Repasa los partidos que se jugarán este viernes 13 de noviembre en la ronda de consolación y súper ronda de la Copa Mundial de Béisbol U23.

Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy viernes 13 de noviembre

Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy viernes 13 de noviembre

FOTO: WBSC

La Súper ronda y ronda de consolación de la Copa Mundial de Béisbol U23 siguen en marcha este viernes 13 de noviembre con 6 partidos de alto nivel en diferentes escenarios de Nicaragua, sede el torneo organizado por la WBSC.

La Selección de Béisbol de Panamá viene de perder 11-7 frente a Gran Bretaña en su primer choque de la ronda de consolación, dejando muchas dudas en el diamante, sobre todo en el pitcheo.

Los canaleros registran récord de 2-1 en esta etapa que define las últimas posiciones.

Partidos para hoy 13 de noviembre en la Copa Mundial de Béisbol U23

  • Puerto Rico vs Venezuela - Estadio Nacional Soberanía (11:30 am) súper ronda
  • Cuba vs Panamá - Estadio Roberto Clemente (1:00 pm) ronda de consolación
  • Sudáfrica vs República Checa - Estadio Nacional Soberanía (3:30 pm) ronda de consolación
  • Nicaragua vs Gran Bretaña - Estadio Rigoberto López Pérez (7:00 pm) ronda de consolación
  • China Taipéi vs Japón - Estadio Roberto Clemente (7:30 pm) súper ronda
  • Corea del Sur vs Australia - Estadio Nacional Soberanía (7:30 pm) súper ronda

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