Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy viernes 13 de noviembre

La Súper ronda y ronda de consolación de la Copa Mundial de Béisbol U23 siguen en marcha este viernes 13 de noviembre con 6 partidos de alto nivel en diferentes escenarios de Nicaragua, sede el torneo organizado por la WBSC.
Los canaleros registran récord de 2-1 en esta etapa que define las últimas posiciones.
Partidos para hoy 13 de noviembre en la Copa Mundial de Béisbol U23
- Puerto Rico vs Venezuela - Estadio Nacional Soberanía (11:30 am) súper ronda
- Cuba vs Panamá - Estadio Roberto Clemente (1:00 pm) ronda de consolación
- Sudáfrica vs República Checa - Estadio Nacional Soberanía (3:30 pm) ronda de consolación
- Nicaragua vs Gran Bretaña - Estadio Rigoberto López Pérez (7:00 pm) ronda de consolación
- China Taipéi vs Japón - Estadio Roberto Clemente (7:30 pm) súper ronda
- Corea del Sur vs Australia - Estadio Nacional Soberanía (7:30 pm) súper ronda