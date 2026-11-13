Portugal prepara un homenaje histórico para Cristiano Ronaldo

La selección de Portugal prepara un homenaje especial para Cristiano Ronaldo durante el partido frente a Dinamarca, que se disputará este sábado 14 de noviembre por la UEFA Nations League . El reconocimiento busca destacar el legado del delantero, quien anunció su retiro del fútbol internacional tras 23 años defendiendo los colores de su país.

El encuentro, que tendrá lugar en el Estadio Municipal de Braga, marcará el inicio de una nueva etapa para el combinado luso sin uno de sus máximos referentes históricos.

¿En qué consistirá el homenaje a Cristiano Ronaldo?

Uno de los gestos más llamativos será protagonizado por los propios futbolistas portugueses. Según reportes de medios de ese país, todos los jugadores saltarán al terreno de juego utilizando camisetas con el número 7, dorsal que acompañó a Cristiano Ronaldo durante gran parte de su carrera con la selección.

¡Portugal prepara un emotivo homenaje para Cristiano Ronaldo!



Ante Dinamarca, todos los futbolistas saltarán al terreno de juego con el icónico dorsal N.º 7. Además, el encuentro se detendrá en el minuto 7 como tributo a CR7. #FutbolRPC @433 pic.twitter.com/YiC4nnYhcI — Deportes RPC (@deportes_rpc) November 13, 2026

Además, está previsto que en el minuto siete del encuentro los aficionados rindan una ovación al delantero desde las gradas, como muestra de reconocimiento a su trayectoria. La iniciativa cuenta con la aprobación de la UEFA.

La propuesta surgió de una reunión entre el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença; el seleccionador Jorge Jesus, y los capitanes Bernardo Silva, Rúben Dias y Bruno Fernandes.

El homenaje no se limitará al terreno de juego. La Federación Portuguesa también decidió mantener vacía la habitación 201 de la Ciudad del Fútbol, espacio que Cristiano Ronaldo utilizaba habitualmente durante las concentraciones del equipo nacional.

Este gesto representa un reconocimiento más íntimo a los 23 años de historia que el delantero construyó con Portugal y a su influencia dentro del vestuario.

NÚMEROS DE CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo se despidió de la selección como su máximo goleador histórico, con 146 tantos en 234 partidos. Durante su etapa internacional conquistó, entre otros títulos, la Eurocopa de 2016 y la UEFA Nations League de 2019 y 2025.

El partido ante Dinamarca será, por tanto, una ocasión especial para que Portugal reconozca públicamente el legado de uno de los futbolistas más importantes de su historia.