MAREA ROJA Marea Roja -  13 de noviembre de 2026 - 10:23

Selección de Panamá: Reacciones internacionales tras el empate en Curazao

La prensa internacional reaccionó al empate sin goles entre la selección de Panamá y Curazao en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF.

Selección de Panamá: Reacciones internacionales tras el empate en Curazao

Selección de Panamá: Reacciones internacionales tras el empate en Curazao

FOTO: FPF

El empate 0-0 entre la selección de Panamá y Curazao, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf, generó diversas reacciones en los medios de comunicación internacionales.

La igualdad sin goles dejó la serie abierta y trasladó toda la expectativa al compromiso de vuelta, donde Panamá buscará hacer valer su condición de local en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez para conseguir el boleto al Final Four del torneo, el domingo 15 de noviembre por la señal de RPC (6:00 pm).

Medios como TUDN, ESPN, Éxtra Curaçao, Hola News y El Comercio destacaron el resultado y coincidieron en que ninguno de los dos equipos logró sacar ventaja en el primer enfrentamiento.

Así titularon los medios - Curazao 0-0 Selección de Panamá

  • Éxtra Curaçao: “Curazao y Panamá empataron sin goles”.

  • TUDN: “Curazao y Panamá definen el boleto del Final Four en la vuelta”.

  • ESPN: “Panamá no pudo romper el cero ante Curazao y buscará el Final Four en el Rommel”.

  • Hola News: “0-0. Curazao y Panamá no se hacen daño”.

  • El Comercio: “¡No se hicieron daño! Panamá empató 0 a 0 con Curazao”.

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