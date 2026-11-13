Selección de Panamá: Reacciones internacionales tras el empate en Curazao FOTO: FPF

El empate 0-0 entre la selección de Panamá y Curazao, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf, generó diversas reacciones en los medios de comunicación internacionales.

La igualdad sin goles dejó la serie abierta y trasladó toda la expectativa al compromiso de vuelta, donde Panamá buscará hacer valer su condición de local en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez para conseguir el boleto al Final Four del torneo, el domingo 15 de noviembre por la señal de RPC (6:00 pm).

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse