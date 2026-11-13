Selección de Panamá: Reacciones internacionales tras el empate en Curazao

El empate 0-0 entre la selección de Panamá y Curazao, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf, generó diversas reacciones en los medios de comunicación internacionales.
Medios como TUDN, ESPN, Éxtra Curaçao, Hola News y El Comercio destacaron el resultado y coincidieron en que ninguno de los dos equipos logró sacar ventaja en el primer enfrentamiento.
Así titularon los medios - Curazao 0-0 Selección de Panamá
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Éxtra Curaçao: “Curazao y Panamá empataron sin goles”.
TUDN: “Curazao y Panamá definen el boleto del Final Four en la vuelta”.
ESPN: “Panamá no pudo romper el cero ante Curazao y buscará el Final Four en el Rommel”.
Hola News: “0-0. Curazao y Panamá no se hacen daño”.
El Comercio: “¡No se hicieron daño! Panamá empató 0 a 0 con Curazao”.