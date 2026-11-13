BÉISBOL Béisbol -  13 de noviembre de 2026 - 09:45

Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del jueves 12 de noviembre

Repasa la tabla de posiciones de la Copa Mundial de Béisbol U23 luego de las acciones del jueves 12 de noviembre.

Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del jueves 12 de noviembre

Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del jueves 12 de noviembre

FOTO: WBSC

Con la súper ronda y ronda de consolación en marcha, repasaremos las tablas de posiciones de la Copa Mundial de Béisbol U23, torneo que se juega en Nicaragua.

La novena de Panamá bajo el mando de Aníbal Reluz enfrentará este viernes a Cuba en el Estadio Roberto Clemente (1:00 pm).

Posiciones en la Súper Ronda - Copa Mundial de Béisbol U23

Posición / Equipo / Ganados / Perdidos

  1. Venezuela / 3 / 0
  2. Australia / 2 / 1
  3. Japón / 2 / 1
  4. Puerto Rico / 1 / 2
  5. China Taipéi / 1 / 2
  6. Corea del Sur / 0 / 3

Posiciones en la Ronda de Consolación

Posición / Equipo / Ganados / Perdidos

  1. Gran Bretaña / 3 / 0
  2. Cuba / 2 / 1
  3. Panamá / 2 / 1
  4. República Checa / 1 / 2
  5. Nicaragua / 1 / 2
  6. Sudáfrica / 0 / 3

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