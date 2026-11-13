Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del jueves 12 de noviembre

Con la súper ronda y ronda de consolación en marcha, repasaremos las tablas de posiciones de la Copa Mundial de Béisbol U23, torneo que se juega en Nicaragua.
Posiciones en la Súper Ronda - Copa Mundial de Béisbol U23
Posición / Equipo / Ganados / Perdidos
- Venezuela / 3 / 0
- Australia / 2 / 1
- Japón / 2 / 1
- Puerto Rico / 1 / 2
- China Taipéi / 1 / 2
- Corea del Sur / 0 / 3
Posiciones en la Ronda de Consolación
Posición / Equipo / Ganados / Perdidos
- Gran Bretaña / 3 / 0
- Cuba / 2 / 1
- Panamá / 2 / 1
- República Checa / 1 / 2
- Nicaragua / 1 / 2
- Sudáfrica / 0 / 3