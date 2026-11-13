Cristian Martínez: "Ahora nos toca ir a Panamá y sacar el partido adelante"

La Selección de Panamá igualó 0-0 ante Curazao en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027. Tras el encuentro, el mediocampista Cristian Martínez , jugador del Slovan Bratislava, compartió sus impresiones sobre el compromiso y destacó la capacidad del equipo para ajustar su juego en la segunda mitad.

Martínez reconoció que el combinado canalero tuvo dificultades durante los primeros 45 minutos, pero valoró la reacción del equipo después del descanso para contrarrestar las fortalezas del conjunto curazoleño.

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“El primer tiempo fue un poco difícil, pero en el segundo tiempo supimos contrarrestar el trabajo de ellos”, expresó el futbolista panameño de 29 años.

Asimismo, señaló que Panamá consiguió tener mayor control del balón en la segunda parte, algo que consideró importante ante un rival que exigió mucho físicamente.

“En el segundo tiempo pudimos controlar la pelota un poco más que en el primero. Fue un partido difícil porque es un rival que corre y le gusta jugar”, comentó.

En el plano individual, el jugador también valoró los minutos que tuvo durante el compromiso, aunque reconoció que terminó con cierto desgaste físico.

“Jugué un poco más, aunque salí un poco cansado”, manifestó después de disputar 88' minutos.

La mirada de Cristian Martínez puesta en el partido de vuelta

Con el empate sin goles, Panamá mantiene abierta la eliminatoria y tendrá la oportunidad de definir su clasificación en el encuentro de vuelta, donde buscará aprovechar su condición de local.

Martínez destacó la importancia de haber mantenido el arco en cero y dejó claro que el objetivo ahora es hacer valer la localía para conseguir el boleto a las semifinales.

“Lo importante era que no nos metieran gol y creo que ahora nos toca ir a Panamá, hacer el trabajo y sacar el partido adelante”, concluyó.