Armando Cooper: "No tengo las puertas de la selección cerrada"

"Yo no pienso en eso, la Selección anda en un muy buen momento, tienen buenos jugadores, después el día de mañana si llega a pasar eso lo afrontaré como siempre lo he afrontado, primero hay que estar bien, primero hay que hacer las cosas como uno lo viene haciendo y después se verá, pero no descarta nada, no tengo las puertas de la selección cerrada, hay jugadores que están jugando fuera de Panamá que lo están haciendo bien y se merecen un respeto, más que nada por lo que están, expresó Armando Cooper.