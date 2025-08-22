FÚTBOL Fútbol Internacional -  22 de agosto de 2025 - 10:06

Armando Cooper: "No tengo las puertas de la selección cerrada"

"Yo no pienso en eso, la Selección anda en un muy buen momento, tienen buenos jugadores", dijo Armando Cooper, jugador del Sporting San Miguelito.

Armando Cooper fue una de las figuras importantes del Sporting San Miguelito en el triunfo ante Herediano donde los "Académicos" llegaron a 7 puntos para liderar el grupo B de la Copa Centroamericana 2025.

"Yo no pienso en eso, la Selección anda en un muy buen momento, tienen buenos jugadores, después el día de mañana si llega a pasar eso lo afrontaré como siempre lo he afrontado, primero hay que estar bien, primero hay que hacer las cosas como uno lo viene haciendo y después se verá, pero no descarta nada, no tengo las puertas de la selección cerrada, hay jugadores que están jugando fuera de Panamá que lo están haciendo bien y se merecen un respeto, más que nada por lo que están, expresó Armando Cooper.

El veterano jugador de 37 años viene de una para de un años tras jugar con el Árabe Unido.

