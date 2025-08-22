LPF: Plantillas de Nacionales y Extranjeros para el Juego de las Estrellas - Clausura 2025

Este sábado 23 de agosto se miden los nacionales contra extranjeros en el Juego de las Estrellas del Clausura 2025 de la LPF desde el "Toco" Castillo.
Plantillas para Juego de las Estrellas de la LPF
Plantilla de Nacionales
Portero
- Jorginho Frías (San Francisco)
- Marcos De León (Sporting SM)
Centrales
- Édgar Góndola (San Francisco)
- Reyniel Perdomo (Alianza)
- Manuel Gamboa (UMECIT)
- Harold Cummings (Plaza Amador)
Laterales
- Michael Casazola (CD Universitario)
- Guillermo Benítez (San Francisco)
- Hiberto Peralta (UMECIT)
Volantes
- Luis Villarreal (Veraguas United)
- Darwin Pinzón (San Francisco)
- Miguel Camargo (San Francisco)
- Ricardo Buitrago (Plaza Amador)
- Gabriel Gómez (San Francisco)
- Joel Clarke (CD Universitario)
- Juan Sagel (Veraguas United)
- Armando Cooper (Sporting SM)
Delanteros
- Amable Pinzón (Veraguas United)
- Johnjairo Alvarado (Alianza)
- Carlos Rivera (Veraguas United)
- Justin Simons (CD Universitario)
- Mario Henríquez (Atlético Nacional)
Plantilla de Extranjeros
Porteros
- Andrés Pérez (CD Universitario)
- Berny Araya (Veraguas United)
Centrales
- Gustavo Chará (Árabe Unido)
- Luca Meyers (Herrera)
- Juan Forero (Plaza Amador)
Laterales
- Emmanuel Gómez (UMECIT)
- Andrés Palmezano (UMECIT)
- Juan Peña (Tauro)
- Jeslan Caicedo (Sporting SM)
Volantes
- Jerónimo Rodríguez (Tauro)
- Juan Herrera (Veraguas United)
- Cristian Marín (San Francisco)
- José Luis Cordero (Veraguas United)
- Jean Rivera (UMECIT)
Delanteros
- Juan Muñoz (Tauro)
- Erick Japa (UMECIT)
- Sergio Murillo (Árabe Unido)
- Cristian Zúñiga (Veraguas United)
- Miguel Barragán (CD UNiversitario)
- Flosard Malci (Herrera)