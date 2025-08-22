Roberto De Zerbi calificó como "Una pelea de bar" el altercado de Rabiot y Rowe

"Fue una pelea de bar", explicó este viernes el entrenador del Marsella, el italiano Roberto De Zerbi , sobre el altercado entre Adrien Rabiot y Jonathan Rowe que ha colocado a los dos jugadores en la lista de transferibles del club francés .

"Yo les pregunto: ¿Qué pasaría si en vuestro lugar de trabajo, dos personas, dos empleados, dos obreros, dos abogados, se pelean? Fue una pelea de bar, delante del director deportivo, delante del entrenador, con un compañero en el suelo (el joven Barkola, víctima de un desvanecimiento)", declaró De Zerbi ante los periodistas en la previa del partido de Ligue 1 contra el París FC.

Roberto De Zerbi, entraîneur de l'OM, s'exprime pour la première fois sur l'affaire Rabiot - Rowe en conférence de presse. "Après toutes ces années dans le football, je n'avais encore jamais vu ça. Pour la première fois de ma carrière, je ne savais pas quoi dire ni quoi faire." pic.twitter.com/cF1yYjuRly

"Es verdad que no hubo dientes rotos durante la pelea, pero fue una pelea como nunca había visto en todos mis años de fútbol. Por primera vez en mi carrera, no supe qué hacer ni qué decir", añadió el técnico.

"Vengo de la calle, estoy acostumbrado a las peleas, pero nunca había visto algo así. Hubo guardaespaldas del club que intentaron separarles. Normalmente están para protegernos de los otros, no de nosotros mismos", insistió el italiano.

¿Cuándo ocurrió el altercado entre Adrien Rabiot y Jonathan Rowe ?

El viernes por la noche, tras la derrota del Marsella por 1-0 en Rennes en el inicio de la Ligue 1, el internacional francés (30 años, 53 partidos con los Bleus) tuvo un fuerte altercado con el joven inglés Jonathan Rowe.

Tras este "episodio de violencia extrema", según definió el presidente del club, el español Pablo Longoria, en una entrevista a la AFP, los dos jugadores ingresaron en la lista de transferibles y se espera una marcha inminente del Marsella.

FUENTE: AFP