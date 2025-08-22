FIBA AmeriCup 2025: Partidos para hoy viernes 22 de agosto

Las emociones de la FIBA AmeriCup 2025 inician hoy en el Polideportivo Alexis Argüello de Nicaragua, con participación de la selección de Baloncesto de Panamá.
Los panameños no contarán con su máximas figuras, pero con una base y talento joven esperan lograr grandes resultados en el certamen.
Partidos para hoy viernes, 22 de agosto en la FIBA AmeriCup 2025
- Panamá vs Puerto Rico - Polideportivo Alexis Argüello, Nicaragua (2:10 pm)
- Venezuela vs Canadá - Polideportivo Alexis Argüello, Nicaragua (4:40 pm)
- Nicaragua vs Argentina - Polideportivo Alexis Argüello, Nicaragua (7:40)
- República Dominicana vs Colombia - Polideportivo Alexis Argüello, Nicaragua (10:10 pm)