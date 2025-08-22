FIBA AmeriCup 2025: Partidos para hoy viernes 22 de agosto FOTO: FIBA AMERICUP

Las emociones de la FIBA AmeriCup 2025 inician hoy en el Polideportivo Alexis Argüello de Nicaragua, con participación de la selección de Baloncesto de Panamá.

Los dirigidos por el coach argentino Gonzalo García están ubicados en el grupo B del torneo y tendrán su debut frente al quinteto de Puerto Rico.

