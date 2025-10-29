ARREPENTIDO. Vinicius Jr. ofrece disculpas por reacción en El Clásico

Vinicius Jr. ha emitido un comunicado donde ofrece disculpas por su reacción en El Clásico luego de ser sustituido a falta de más de veinte minutos para el final del partido donde el Real Madrid se llevó el triunfo sobre el FC Barcelona.
El brasileño fue un peligro por la izquierda, donde superó en varias ocasiones a Jules Koundé, además participó en la jugada del segundo gol con su centro al segundo palo para Militao que prolongó el balón para Bellingham que anotó.
En el cambio por Rodrygo, Vini salió con una notable cara de molestia, inclusive se retiró al vestuario para posteriormente incorporarse al banquillo.
Tras el pitazo final, también se vio involucrado en una discusión con jugadores del FC Barcelona, principalmente con Lamine Yamal.