FÚTBOL Fútbol Internacional -  29 de octubre de 2025 - 08:07

ARREPENTIDO. Vinicius Jr. ofrece disculpas por reacción en El Clásico

Vinicius Jr. salió con una notable cara de molestia, inclusive se retiró al vestuario para posteriormente incorporarse al banquillo del Real Madrid.

Vinicius Jr. ha emitido un comunicado donde ofrece disculpas por su reacción en El Clásico luego de ser sustituido a falta de más de veinte minutos para el final del partido donde el Real Madrid se llevó el triunfo sobre el FC Barcelona.

Comunicado de Vinicius Jr.

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente. A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día.

El brasileño fue un peligro por la izquierda, donde superó en varias ocasiones a Jules Koundé, además participó en la jugada del segundo gol con su centro al segundo palo para Militao que prolongó el balón para Bellingham que anotó.

En el cambio por Rodrygo, Vini salió con una notable cara de molestia, inclusive se retiró al vestuario para posteriormente incorporarse al banquillo.

Tras el pitazo final, también se vio involucrado en una discusión con jugadores del FC Barcelona, principalmente con Lamine Yamal.

