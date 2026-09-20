Atlético de Madrid hizo respetar la casa frente al Real Madrid en el Derbi

El derbi del Metropolitano se redujo a un instante definitivo, a un envío en largo diagonal de David Hancko, una carrera de Giuliano Simeone, el penalti y la expulsión de Dean Huijsen y el principio de todo para la victoria del Atlético de Madrid , que transformó el 1-0, después amplió al 2-0 y doblegó a un Real Madrid decepcionante, que aún logró el 2-1 e hizo sufrir al conjunto local.

El momento clave se sitúa en el minuto 50, después de una primera parte con más bronca y ruido que fútbol. La pena máxima, ejecutada por Grimaldo, marcó el punto de inflexión del duelo, que ya fue del todo del conjunto rojiblanco, sin reacción del bloque de Jose Mourinho y con el 2-0 tan rápido, de Jonathan David , al que entregó Giuliano el gol.

Demasiado poco. También fruto de que los grandes futbolistas de los dos equipos, con uno de ellos, Julián Álvarez, abroncado de nuevo cuando sonó su nombre en megafonía, de inicio en el banquillo, se perdieron en ese otro fútbol, en la fricción, la tensión y la intensidad, aplacada sus apariciones a momentos esporádicos. Fue mejor el Atleti cuando Kang in o Baena lo dirigieron, igual que el Madrid cuando jugó Arda Güler.

La segunda parte empezó distinta. Y lo cambió todo. Recurrió Simeone a Koke, más clarividencia en el medio campo; salió potente el Atlético, con un disparo de Álex Baena; malgastó el Real Madrid un contragolpe, mal resuelto por Bellingham; y el fútbol más práctico de siempre deshizo el 0-0, puesta en evidencia la defensa madridista.

Tan fácil como un golpeó largo con la izquierda de David Hancko en la salida de balón, una carrera al espacio de Giuliano Simeone a la espalda de Huijsen y el agarrón del central al extremo cuando atravesaba la línea del área y más allá. Penalti. Primero, Miguel Ángel Ortiz optó por la amarilla. Después, llamado por el VAR, cambió a roja. Grimaldo hizo el 1-0. Era aún el minuto 53. Un horizonte prometedor para el Atlético. Un golpe al Madrid.

Cómo fue toda la acción debe invitar al Real Madrid a la autocrítica. A cómo fue tan fácil hacerle tanto daño de repente. Jose Mourinho debió mover piezas. Mandó a la caseta a Vinícius, decepcionante en el derbi, como tantos y tantos otros compañeros y rivales, y a Güler, perdido en un encuentro de tanta pierna dura y poco juego. Entraron Diomande y Rudiger, que observó ya desde el terreno el segundo gol en contra, ya en el minuto 59.

El Real Madrid presionó en el final

Kang in está en todo lo bueno que tiene el Atlético en ataque. Él está en el origen, por el recorte y por el paso profundo a la carrera por la derecha de Giuliano, que centró al área, inalcanzable para Cucurella. Lo remató Jonathan David, que le ganó la espalda da Rudiger. El segundo golpe. El definitivo. El derbi de Giuliano Simeone. Pudo marcar más goles el Atlético, ya con Julián Alvarez en el campo, abroncado primero y aplaudido después por su juego, pero, sin embargo, encajó el 2-1 en un cabezazo de Rudiger en el minuto 90. El sufrimiento final del Atlético, resistente. Demasiado tarde para el Real Madrid.

FUENTE: EFE