Aurélien Tchouaméni se disculpa por ir partido de NBA en pleno 8vos de Copa del Rey 

En el Accor Arena, el regreso de la fiesta del básquet norteamericano tres años después contó con la presencia en las gradas de Magic Johnson, Gerard Piqué, Victor Wembanyama y Aurélien Tchouaméni . Este último que se encuentra en plena recuperación de una lesión, no disputó la Copa del Rey y a la hora que el Real Madrid jugaba contra el Villarreal, se encontraba viendo el juego entre Pistons y Bulls en acción de la NBA .

"Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho", decía el mensaje.

El Real Madrid se clasificó para cuartos de final de la Copa del Rey tras remontar y ganar 3-2 al Villarreal, pero el gesto del francés que sufre de una lesión en el sóleo izquierdo no fue tomada de buena manera por los madridistas.