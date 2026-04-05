Michael Amir Murillo: "Gracias a Dios está todo bien"

El defensor panameño Michael Amir Murillo se pronunció en redes sociales luego de sufrir un golpe en la derrota del Besiktas JK ante el Fenerbahçe, uno que lo hizo salir del partido en el Sukru Saracoglu Stadium de la ciudad de Estambul.

Murillo, de 30 años de edad y quien venía de ver acción con "La Roja" en amistosos fecha FIFA ante Sudáfrica sufrió un golpe en su rostro en duelo de la jornada de la Liga de Turquía.

Desde territorio turco informaron en redes sociales que se trataba de una presunta lesión en el pómulo, algo que aclaro el propio seleccionado nacional a través de su Instagram.

Se pronunció Michael Amir Murillo

"Dejen de mal informar, no hubo ninguna fractura, solo fue un golpe y nada más, gracias a Dios está todo bien", escribió Murillo en un Instagram storie.