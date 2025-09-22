Balón de Oro 2025: Luis Enrique gana el Trofeo Johan Cruyff

Luis Enrique, el técnico español que conquistó la Liga de Campeones con el PSG, fue galardonado en el Balón de Oro 2025 este lunes con el trofeo Johan Cruyff como mejor entrenador de la temporada 2024-2025.

El asturiano, que ya había sido nombrado mejor entrenador del mundo en enero de 2016 cuando dirigía al FC Barcelona, no pudo estar presente en el teatro del Châtelet de París al hallarse a la misma hora de la ceremonia dirigiendo a su equipo en un partido de la Ligue 1 en el Velodrome ante el Olympique de Marsella.

En su segunda temporada en París, 'Lucho' levantó la liga francesa, la Champions, la Supercopa de Europa, la Supercopa de Francia y la Copa de Francia.

Luis Enrique, de 55 años, dirigió un mensaje de agradecimiento en video, posando junto al trofeo. "Querría dar las gracias (al presidente del PSG) Nasser Al-Khelaïfi y sobre todo (al consejero deportivo) Luis Campos", declaró Luis Enrique. "Lo más importante es el reconocimiento de los aficionados".

En categoría femenina, el trofeo Cruyff fue a manos de la neerlandesa Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra campeona de Europa tras ganar la final de la Eurocopa femenina 2025 a España.

FUENTE: AFP