 Jorge Dely Valdés: "Los jugadores elegidos fueron por sus características"

El entrenador de Jorge Dely Valdés conversó en exclusiva para el programa Play que se transmite en Cos, sobre la convocatoria de la selección de Panamá Sub-20 que debutará en el Mundial de Chile 2025.

"Aimar Modelo y Rafa Mosquera que tuvieron en el torneo pasada y que nos dieron los goles para clasificar a este Mundial y es una lástima lo de Aimar que se lesiona con su equipo, pero que no llegará".

El técnico panameño conversó de los partidos amistosos que realizaron en el campamento en Chile y de lo mucho que ha mejorado el equipo.

"Los jugadores tienen una ganas importantes de querer escuchar, de querer ganar, hemos ido mejorando de partido a partido, cada 45 minutos, este tercer partido que jugamos contra Nueva Caledonia me ha gustado muchísimo".

Varios delanteros para Jorge Dely Valdés

Jorge Dely Valdés se refirió al grupo de jugadores que tenía por seleccionar y la razón de su convocatoria que ha sido un poco polémica por los nombres que no van a este Mundial.

"Es importante para nuestro fútbol, todos esos delanteros podemos contar con ellos, son merecedores de estar en esta convocatoria, siempre habrá eso de que porque está uno y no el otro y hay que tomar decisiones, nosotros hemos visto entrenamientos, partidos y esos delanteros que elegimos cumplen las características que queremos".