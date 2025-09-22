Balón de Oro 2025: Conoce el palmarés completo de la gala

Repasa el Palmarés completo de los trofeos entregados en la ceremonia del Balón de Oro 2025 este lunes en el Teatro del Châtelet en París.
Ousmane Dembélé (FRA/Paris Saint-Germain)
- Balón de Oro femenino
Aitana Bonmatí (ESP/FC Barcelona)
- Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador)
Luis Enrique (ESP/Paris Saint-Germain)
- Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenadora)
Sarina Wiegman (NED/Selección femenina de Inglaterra)
- Trofeo Gerd Müller (mejor delantero)
Viktor Gyökeres (SWE/Sporting de Portugal y Arsenal)
- Trofeo Gerd Müller (mejor delantera)
Ewa Pajor (POL/FC Barcelona)
- Trofeo Raymond Kopa (mejor jugador joven)
Lamine Yamal (ESP/FC Barcelona)
- Trofeo Raymond Kopa (mejor jugadora joven)
Vicky López (ESP/FC Barcelona)
- Trofeo Lev Yashin (mejor portero):
Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG y Manchester City)
- Trofeo Lev Yashin (mejor portera):
Hannah Hampton (ENG/Chelsea)
- Premio Sócrates (acción solidaria)
Fundación Xana
- Mejor equipo masculino:
Paris Saint-Germain
- Mejor equipo femenino:
Arsenal
