Panamá Sub-20: Jorge Dely Valdés define a los 21 jugadores para el Mundial Sub-20 de Chile

Luego de varias semanas de entrenamientos en suelo panameño y 22 días en el campamento en Quillota, Chile, la Selección de Panamá Sub-20 está lista para la última semana de preparación, previo al debut el próximo 27 de septiembre frente a Paraguay en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso, por el inicio de Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.
ÚLTIMA PRÁCTICA Y TRASLADO A VIÑA DEL MAR
La Sub-20 realizará su última práctica en el campamento en Quillota, Chile este lunes en horario vespertino en el Complejo Deportivo del club San Luis de Quillota.
Para mañana, martes 23 de septiembre se tiene programado el traslado desde Quillota a Viña del Mar, donde la selección panameña estará concentrada a cuatro días de su debut en el grupo B frente a Paraguay, el próximo 27 de septiembre.
ÚLTIMO LEGIONARIO
El último jugador en incorporarse a la selección Sub-20 será el volante Rafael Mosquera, del New York Red Bulls, que llega a Chile mañana, martes 23 de septiembre para completar el plantel de 21 jugadores que disputará el Mundial Sub-20 Chile 2025.
PANAMÁ DEBUTA EL 27 DE SEPTIEMBRE
Panamá debutará en la Copa Mundial Sub-20 – Chile 2025 el próximo 27 de septiembre frente a Paraguay, en su primer partido del grupo B, programado para jugarse desde las 8 de la noche hora local (6 pm en Panamá).
Luego jugarán el 30 de septiembre frente a la Sub-20 de Ucrania y cierran la ronda de grupos el 3 de octubre frente a Corea del Sur, ambos partidos programados para iniciar a las 5 de la tarde hora local (3 pm en Panamá).
Los tres partidos de la ronda de grupos de Panamá se jugarán en la sede de Valparaíso en el Estadio Elías Figueroa Brander.
LISTA DE CONVOCADOS EN LA SELECCIÓN DE PANAMÁ SUB-20
PORTEROS
Cecilio Burgess Umecit FC (PAN)
Ian Flores San Francisco FC (PAN)
Sean Deane CD Plaza Amador (PAN)
DEFENSAS
Julio Rodríguez CD Plaza Amador (PAN)
Erick Díaz Los Ángeles FC II (USA)
Martín Krug Levante (ESP)
Juan Hall Herrera FC (PAN)
Joseph Jones CD Plaza Amador (PAN)
Antony Herbert UB Conquense (ESP)
Ariel Arroyo Dep. Árabe Unido (PAN)
Javier Arboleda CA Independiente (PAN)
VOLANTES
Kairo Walters Los Ángeles FC II (USA)
Anel Ryce Chornomorets Odesa (UKR)
Luis Villareal Veraguas FC (PAN)
Giovany Herbert Athletico Paranaense (BRA)
Ryan Gómez Gremio (BRA)
Ernesto Gómez CD Universitario (PAN)
Rafael Mosquera NY Red Bulls (USA)
DELANTEROS
Gustavo Herrera Deportivo Saprissa (CRC)
Karlo Kuranyi SGV Freiberg (GER)
Kevin Walder CD Plaza Amador (PAN)
FUENTE: FPF