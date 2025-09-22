Michael Amir Murillo será suplente vs el PSG en la Ligue 1

El lateral panameño Michael Amir Murillo no figura el once inicial para el esperado encuentro entre el Olympique de Marsella y el PSG, que estaba previsto para el domingo en la quinta jornada de la Ligue 1, pero que fue aplazado para este lunes (1:00 p.m) debido a las fuertes tormentas, por lo que chocará con la gala del Balón de Oro.