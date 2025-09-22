Michael Amir Murillo será suplente vs el PSG en la Ligue 1

El lateral panameño Michael Amir Murillo no figura el once inicial para el esperado encuentro entre el Olympique de Marsella y el PSG, que estaba previsto para el domingo en la quinta jornada de la Ligue 1, pero que fue aplazado para este lunes (1:00 p.m) debido a las fuertes tormentas, por lo que chocará con la gala del Balón de Oro.
El conjunto olímpico con seis puntos en cuatro fechas, buscará sacar una victoria en el Estadio Vélodrome para recortar distancias al onceno parisino, que lidera la tabla de posiciones con 12 unidades.
Alineación del Olympique de Marsella vs PSG
Gerónimo Rulli, Leo Balerdi, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Emerson, Matt O'Riley, Pierre-Emile Hojbjerg, Timothy Weah, Igor Paixão, Mason Greenwood y Amine Gouiri.