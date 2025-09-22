Ligue 1 Fútbol Internacional -  22 de septiembre de 2025 - 12:34

Michael Amir Murillo será suplente vs el PSG en la Ligue 1

El lateral panameño Michael Amir Murillo no figura en el once inicial del Olympique de Marsella vs el PSG en la Ligue 1.

Michael Amir Murillo será suplente vs el PSG en la Ligue 1

Michael Amir Murillo será suplente vs el PSG en la Ligue 1

FOTO: OLYMPIQUE DE MARSELLA

El lateral panameño Michael Amir Murillo no figura el once inicial para el esperado encuentro entre el Olympique de Marsella y el PSG, que estaba previsto para el domingo en la quinta jornada de la Ligue 1, pero que fue aplazado para este lunes (1:00 p.m) debido a las fuertes tormentas, por lo que chocará con la gala del Balón de Oro.

Amir de 29 años ha disputado cuatro encuentros en el campeonato francés y suma una asistencia.

El conjunto olímpico con seis puntos en cuatro fechas, buscará sacar una victoria en el Estadio Vélodrome para recortar distancias al onceno parisino, que lidera la tabla de posiciones con 12 unidades.

Alineación del Olympique de Marsella vs PSG

Gerónimo Rulli, Leo Balerdi, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Emerson, Matt O'Riley, Pierre-Emile Hojbjerg, Timothy Weah, Igor Paixão, Mason Greenwood y Amine Gouiri.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OM_Officiel/status/1970174396212953283&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo jugará el Olympique de Marsella vs PSG?

Timothy Weah sobre Michael Amir Murillo: "Estoy feliz de ser su compañero de equipo"

Champions League: Números de Michael Amir Murillo en su debut vs Real Madrid

Recomendadas

Últimas noticias