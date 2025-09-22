Balón de Oro: ¿Cuántos franceses han ganado el premio?

Con la marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid, parecía abrirse un abismo bajo los pies del PSG. Pero emergió entonces la figura de Ousmane Dembélé , hasta entonces lastrado por las lesiones y a la sombra de otras estrellas, quien asumió la responsabilidad, y lo ha visto recompensado con un Balón de Oro .

Tachado durante años de inmaduro, frágil físicamente, e impreciso de cara a gol, Dembélé dio un paso al frente para llevar al PSG al cielo europeo y convertirse este lunes en el sexto jugador francés en conquistar el preciado galardón individual.

Esta recompensa corona la increíble temporada 2024-2025 de 'Dembouz', elegido mejor jugador de la Ligue 1 y de la Liga de Campeones.

El ex del FC Barcelona ha sido capaz de añadir a su juego desequilibrante una precisión desconocida en él de cara al arco rival, reflejada en sus 35 goles en 53 partidos entre todas las competiciones (Ligue 1, Liga de Campeones, Copa de Francia, Mundial de Clubes y Supercopa de Francia).

¿Cuántos franceses han ganado el Balón de Oro?

Dembélé sucede a Karim Benzema en 2022, a Zinédine Zidane en 1998, y a Raymond Kopa, Michel Platini y Jean-Pierre Papin como los jugadores de Francia coronados como los mejores del mundo.

FUENTE: AFP