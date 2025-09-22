Balón de Oro 2025: Lamine Yamal gana el trofeo Kopa al mejor jugador joven

El delantero español del FC Barcelona, Lamine Yamal , candidato también al Balón de Oro, fue galardonado este lunes con el trofeo Raymond Kopa de mejor joven de la temporada 2024-2025, una recompensa que ya había cosechado el año pasado.

"Muchas gracias a France Football por el premio, gracias a mi club, el Barcelona, a la selección, a mi familia, no puedo olvidarme de mis compañeros, espero seguir trabajando y ganar muchos más", declaró Yamal al recoger el premio en el teatro del Chatelet de París.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Un destacado Lamine Yamal

El trofeo Kopa al mejor jugador de menos de 21 años es atribuido por antiguos ganadores del Balón de Oro a partir de una nómina confeccionada previamente por la revista France Football.

Yamal fue uno de los artífices de la gran temporada del Barcelona, marcando 18 goles y dando 25 pases de gol entre todas las competiciones, y ganando con el club culé la liga española y la Copa del Rey.

En categoría femenina, el premio Kopa fue para la jugadora española del Barça Vicky López.