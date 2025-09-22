FÚTBOL Fútbol Internacional -  22 de septiembre de 2025 - 14:37

Balón de Oro 2025: Lamine Yamal gana el trofeo Kopa al mejor jugador joven

La estrella del FC Barcelona Lamine Yamal gana el trofeo Kopa al mejor jugador joven por segundo año consecutivo en Gala del Balón de Oro 2025.

FOTO: Franck FIFE / AFP

El delantero español del FC Barcelona, Lamine Yamal, candidato también al Balón de Oro, fue galardonado este lunes con el trofeo Raymond Kopa de mejor joven de la temporada 2024-2025, una recompensa que ya había cosechado el año pasado.

"Muchas gracias a France Football por el premio, gracias a mi club, el Barcelona, a la selección, a mi familia, no puedo olvidarme de mis compañeros, espero seguir trabajando y ganar muchos más", declaró Yamal al recoger el premio en el teatro del Chatelet de París.

Un destacado Lamine Yamal

El trofeo Kopa al mejor jugador de menos de 21 años es atribuido por antiguos ganadores del Balón de Oro a partir de una nómina confeccionada previamente por la revista France Football.

Yamal fue uno de los artífices de la gran temporada del Barcelona, marcando 18 goles y dando 25 pases de gol entre todas las competiciones, y ganando con el club culé la liga española y la Copa del Rey.

En categoría femenina, el premio Kopa fue para la jugadora española del Barça Vicky López.

