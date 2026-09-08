Balón de Oro 2026: Aitana Bonmatí que fuera a de la lista de nominadas

La española Aitana Bonmati ( Barcelona), ganadora del Balón de Oro en 2023, 2024 y 2025, se quedó fuera de la lista de 30 nominadas en la edición de este 2026, en el que sí que figura su compatriota Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses), vencedora del galardón en 2021 y 2022.

En una lista dominada por las españolas y, sobre todo, por las jugadoras del Barcelona -ocho en total-, también destaca la presencia latinoamericana de la mexicana Scarlett Camberos (Club América) y de la brasileña Lorena Leite (Kansas City).

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Aitana Bonmatí fuera de las nominadas al Balón de Oro

Otras de las nominadas son la delantera polaca del Barça, Ewa Pajor, y la atacante haitiana del Olympique Lyon, Melchie Dumornay.

En el contingente español, constan la portera Cata Coll, Claudia Pina y Patri Guijarro, todas del Barcelona. Otra española nominada fue Mariona Caldentey, del Arsenal, y también Mapi León (Barcelona/London City Lionesses).

Las ganadoras del premio que organiza la revista francesa France Football se conocerán el próximo 26 de octubre en una gala en Londres.

El resto de nominadas fueron las francesas Selma Bacha (Lyon), Melvine Malard (Manchester United/Chelsea), Wendie Renard (Lyon); la alemana del Bayern de Múnich Klara Bühl y la zambiana del Orlando Pride Barbra Banda.

Figuran además la jamaicana Khadija Shaw (Manchester City); las neerlandesas Kerstin Casparij y Vivianne Miedema, ambas del Manchester City, y Esmee Brugts (Barcelona); la delantera de malauí Temwa Chawinga (Kansas City); y la noruega Caroline Graham Hansen (Barcelona).

Completan la nómina las inglesas Alex Greenwood (Manchester City) y Alessia Russo (Arsenal); la danesa Pernille Harder (Bayern de Múnich); las japonesas Yui Hasegawa (Manchester City), Manaka Matsukubo (North Caroline Courage/Chelsea) y Momoko Tanikawa (Bayern de Múnich); y la estadounidense Rose Lavelle (Gotham FC).

Por último, figura la escocesa Caroline Weir (Real Madrid/Olympique de Lyon) y la belga Tessa Wullaert (Inter de milan/Como).