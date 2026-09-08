Scott McTominay supera con éxito una ablación cardíaca para corregir una arritmia

Scott McTominay, centrocampista escocés del Napoli, completó este martes con éxito la intervención de ablación cardíaca a la que se sometió para corregir una arritmia leve y benigna, informó el club italiano.
McTominay deberá guardar ahora un periodo de reposo de aproximadamente dos semanas antes de reincorporarse a los entrenamientos, por lo que se perderá el partido de la Champions League este miércoles contra el Arsenal y los encuentros ligueros contra el Bolonia y el Fiorentina, antes del parón internacional.
El internacional escocés, una de las piezas importantes del Nápoles, presentó una alteración del ritmo cardíaco que fue calificada como leve y benigna.
McTominay llegó al Nápoles en el verano de 2024 procedente del Manchester United y se convirtió en uno de los jugadores destacados del equipo, que conquistó el 'Scudetto' en esa temporada.
FUENTE: EFE