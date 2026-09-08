CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  8 de septiembre de 2026 - 08:24

Champions League: Partidos para hoy martes 8 de septiembre

Conoce a continuación los partidos que se disputarán este martes 8 de septiembre en acción de la Champions League.

Champions League: Partidos para hoy martes 8 de septiembre

Champions League: Partidos para hoy martes 8 de septiembre

FOTO: LAZK LINZ

Este martes 8 de septiembre regresa la UEFA Champions League, con la jornada 1 de la fase liga, con emocionantes 6 partidos en grandes escenarios alrededor del mundo.

Partidos para hoy martes 8 de septiembre

  • Club Brujas vs Aston Villa en el Estadio Jan Breydel a las 11:45 A.M.
  • AEK vs LASK Linz en el Agia Sophia Stadium a las 11:45 A.M.
  • Porto vs Manchester City en el Estadio do Dragao a las 2:00 P.M.
  • Real Madrid vs Inter en el Estadio Santiago Bernabéu a las 2:00 P.M.
  • Borussia Dortmund vs Villarreal en el Signal Iduna Park a las 2:00 P.M.
  • Lille vs Real Betis en el Estadio Pierre - Mauroy a las 2:00 P.M.

En esta nota:
Seguir leyendo

Andrés Andrade se convierte en el tercer panameño en jugar Champions League

AEK Atenas vs LASK Linz, EN VIVO en la Fase Liga de la UEFA Champions League

Scott McTominay supera con éxito una ablación cardíaca para corregir una arritmia

Recomendadas

Últimas noticias