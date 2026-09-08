Este martes 8 de septiembre regresa la UEFA Champions League, con la jornada 1 de la fase liga, con emocionantes 6 partidos en grandes escenarios alrededor del mundo.
CHAMPIONS LEAGUE Champions League - 8 de septiembre de 2026 - 08:24
Champions League: Partidos para hoy martes 8 de septiembre
Conoce a continuación los partidos que se disputarán este martes 8 de septiembre en acción de la Champions League.
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Partidos para hoy martes 8 de septiembre
- Club Brujas vs Aston Villa en el Estadio Jan Breydel a las 11:45 A.M.
- AEK vs LASK Linz en el Agia Sophia Stadium a las 11:45 A.M.
- Porto vs Manchester City en el Estadio do Dragao a las 2:00 P.M.
- Real Madrid vs Inter en el Estadio Santiago Bernabéu a las 2:00 P.M.
- Borussia Dortmund vs Villarreal en el Signal Iduna Park a las 2:00 P.M.
- Lille vs Real Betis en el Estadio Pierre - Mauroy a las 2:00 P.M.
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