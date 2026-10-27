Panamá Sub-17 realizará campamento en Emiratos Árabe Unidos para preparación al Mundial

La Selección de Panamá Sub-17 entra en la recta final de su preparación con miras a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026.

A falta de menos de un mes para su debut mundialista, la escuadra liderada por el entrenador Felipe Baloy está lista para viajar este sábado 31 de octubre rumbo a Emiratos Árabes Unidos para realizar un campamento de preparación.

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Un total de 24 jugadores fueron llamados por el cuerpo técnico para asistir al campamento y disputar los últimos partidos de preparación antes de viajar a territorio catarí para disputar la Copa Mundial Sub-17.

El campamento internacional en Emiratos Árabes Unidos será del 2 al 12 de noviembre y el equipo panameño tiene contemplado disputar un total de 3 partidos internacionales ante selecciones también clasificados al Mundial Sub-17.

Ya para la parte final del campamento, el cuerpo técnico hará un recorte de tres (3) jugadores para quedar con 21 (tres porteros y 18 de campo), que son los que oficialmente disputarán el Mundial por disposiciones de la FIFA.

Una vez concluido el campamento, el equipo estará viajando rumbo a Catar el próximo jueves 12 de noviembre, a una semana de su debut en la competición.

Recordemos que Panamá Sub-17 estará haciendo su estreno en la Copa del Mundo Sub-17 el próximo 19 de noviembre cuando se enfrente al anfitrión Catar, a las 10:30 a.m. (hora de Panamá) en Doha.

A continuación, los llamados al campamento internacional.

LLAMADOS AL CAMPAMENTO DE PANAMÁ SUB-17

PORTEROS

Adamir Aparicio CD Plaza Amador

Luis López Academia Costa del Este

Isaías Abuabara Celta de Vigo (ESP)

DEFENSAS

Alberto Adams CD Plaza Amador

Anthony Murillo SD Atlético Nacional

Giancarlo Alemán CD Plaza Amador

Neir Marrugo CA Independiente

Stephen Domínguez Sporting SM

Cristian Ibarra CD Plaza Amador

José Bósquez Dep Árabe Unido

VOLANTES

Alexander Tull CA Independiente

Alfredo Maduro Academia Costa del Este

José Asprilla CD Universitario

Estevis López Veraguas United

Joseph Choy Veraguas United

Gabriel Quiroz Tauro FC

Jossimar Insturain Tauro FC

Joseph López San Francisco FC

Jorge General San Francisco FC

Lucas Norte CD Plaza Amador

Ronaldo Matos Sporting SM

DELANTEROS

Cristian Morán Umecit FC

Thiago Chalmers CD Plaza Amador

Jorshua Gómez San Francisco FC

FUENTE: FPF