Panamá Sub-17 realizará campamento en Emiratos Árabe Unidos para preparación al Mundial

La Selección de Panamá Sub-17 entra en la recta final de su preparación con miras a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026.
Un total de 24 jugadores fueron llamados por el cuerpo técnico para asistir al campamento y disputar los últimos partidos de preparación antes de viajar a territorio catarí para disputar la Copa Mundial Sub-17.
El campamento internacional en Emiratos Árabes Unidos será del 2 al 12 de noviembre y el equipo panameño tiene contemplado disputar un total de 3 partidos internacionales ante selecciones también clasificados al Mundial Sub-17.
Ya para la parte final del campamento, el cuerpo técnico hará un recorte de tres (3) jugadores para quedar con 21 (tres porteros y 18 de campo), que son los que oficialmente disputarán el Mundial por disposiciones de la FIFA.
Una vez concluido el campamento, el equipo estará viajando rumbo a Catar el próximo jueves 12 de noviembre, a una semana de su debut en la competición.
Recordemos que Panamá Sub-17 estará haciendo su estreno en la Copa del Mundo Sub-17 el próximo 19 de noviembre cuando se enfrente al anfitrión Catar, a las 10:30 a.m. (hora de Panamá) en Doha.
A continuación, los llamados al campamento internacional.
LLAMADOS AL CAMPAMENTO DE PANAMÁ SUB-17
PORTEROS
Adamir Aparicio CD Plaza Amador
Luis López Academia Costa del Este
Isaías Abuabara Celta de Vigo (ESP)
DEFENSAS
Alberto Adams CD Plaza Amador
Anthony Murillo SD Atlético Nacional
Giancarlo Alemán CD Plaza Amador
Neir Marrugo CA Independiente
Stephen Domínguez Sporting SM
Cristian Ibarra CD Plaza Amador
José Bósquez Dep Árabe Unido
VOLANTES
Alexander Tull CA Independiente
Alfredo Maduro Academia Costa del Este
José Asprilla CD Universitario
Estevis López Veraguas United
Joseph Choy Veraguas United
Gabriel Quiroz Tauro FC
Jossimar Insturain Tauro FC
Joseph López San Francisco FC
Jorge General San Francisco FC
Lucas Norte CD Plaza Amador
Ronaldo Matos Sporting SM
DELANTEROS
Cristian Morán Umecit FC
Thiago Chalmers CD Plaza Amador
Jorshua Gómez San Francisco FC
FUENTE: FPF