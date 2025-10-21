BUNDESLIGA Fútbol Internacional -  21 de octubre de 2025 - 09:30

Bayern Múnich extendió el contrato del DT Vincent Kompany hasta 2029

El Bayern Múnich prolongó el contrato de su entrenador Vincent Kompany hasta el año 2029, informó el club Bávaro.

Foto: FCBayern

El Bayern Múnich anunció este martes la ampliación del contrato de su entrenador, el belga Vincent Kompany, por dos años, hasta junio de 2029, según un comunicado publicado por el club bávaro.

Fichado por el Bayern en el verano de 2024 para sustituir a Thomas Tuchel, Kompany logró en su primera temporada dar el 34º título de la Bundesliga al club muniqués.

Palabras del DT Vincent Kompany

"Estoy agradecido, me siento honrado y quiero dar las gracias al FC Bayern por la confianza y el entorno de trabajo que me ha brindado desde el primer día. Siento como si llevara aquí mucho más tiempo y que entiendo bien al club", se felicitó Kompany, citado en el comunicado.

Esta temporada, el Bayern Múnich ha ganado los 11 partidos que ha disputado en todas las competiciones, uno de ellos la Supercopa alemana, el segundo título de Kompany en el banquillo bávaro.

FUENTE: AFP

