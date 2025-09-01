Benjamin Pavard, la nueva competencia que tendrá Michael Amir Murillo en el Marsella

El Olympique de Marsella hizo oficial la llegada del lateral derecho Benjamin Pavard , procedente del Inter de Milán de la Serie A de Italia.

El francés de 29 años juega la misma posición del panameño Michael Amir Murillo, por lo que podría ser competencia directa o desempeñarse como defensor central.

Benjamin Pavard, un Campeón del Mundo con recorrido

Pavard, campeón mundial en 2018 con Francia, jugaba desde hacía dos años en el Inter, después de estar cuatro temporadas en el Bayern de Múnich.

Ha jugado 55 partidos con Francia, con la que además del título mundial en Rusia fue subcampeón del mundo en 2022.

Después de debutar en el Lille, ha sido en Alemania (Stuttgart, Bayern de Múnich) e Italia (Inter) donde se ha consagrado.

Ganó la Bundesliga en cuatro ocasiones y la Serie A en una.

Su llegada es un refuerzo de prestigio para un Olympique de Marsella que este lunes se despidió de Rabiot, otro internacional francés, que pasó al AC Milan.

FUENTE: AFP