Repasa los partidos que hay para hoy en los playoff de ida en la UEFA Europa League, incluyendo el duelo del Besiktas de Michael Amir Murillo.
EUROPA LEAGUE Fútbol Internacional - 20 de agosto de 2026 - 09:11
Europa League: Partidos para hoy jueves 20 de agosto
Repasa los partidos que hay para hoy en la UEFA Europa League, incluyendo el duelo del Besiktas de Michael Amir Murillo.
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Partidos para hoy en la Europa League
- Kairat vs Anderlecht a las 10:00 A.M.
- Jagiellonia Bialystok vs Saburtalo a las 11:00 A.M.
- Mjallby vs RB Salzburg a las 11:00 A.M.
- Trabzonspor vs Ferencváros a las 12:00 P.M.
- Besiktas vs Kauno Zalgiris a las 12:00 P.M.
- U Craiova vs Ararat Armenia a las 12:00 P.M.
- Lech Poznan vs Thun a las 12:00 P.M.
- Egnatia vs Lillestrom a las 12:00 P.M.
- STVV vs Omonia a las 1:00 P.M.
- Estrella Roja vs Viktoria Plzen a las 1:00 P.M.
- OFI vs CSKA Sofia a las 1:00 P.M.
- Benfica vs AGF a las 2:00 P.M.
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