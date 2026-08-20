Michael Amir Murillo rompió las redes en la ida del playoffs de la Europa League

Michael Amir Murillo rompió las redes en el playoffs de la Europa League

El Tüpras Stadium en Estambul, Turquía, fue testigo del gol que anotó el lateral panameño Michael Amir Murillo con el Besiktas , en el choque ante el FK Kauno Zalgiris de Lituania por la ida de los playoffs de la UEFA Europa League 2026-2027.

El seleccionado nacional de 30 años apareció como centro delantero en el corazón del área para empujar al fondo de las redes un pase preciso del turco Rdvan Ylmaz.

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Previo a la anotación del canalero al 12', el conjunto dirigido por el italiano Vincenzo Italiano había tomado ventaja con gol del atacante surcoreano Oh Hyeon-gyu al minuto 6', también con asistencia de Rdvan Ylmaz.

Números de Michael Amir Murillo

El lateral suma su primera anotación en cinco partidos de la Clasificación a la Europa League.

Ahora debe pensar en el encuentro que tendrá el domingo 23 de agosto ante el Alanyaspor en el Bahçesehir Okullari Arena.