LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  20 de agosto de 2026 - 14:38

Besiktas supera la ida del playoffs de Europa League con Michael Amir Murillo de figura

Gol de Michael Amir Murllo impulsa triunfo del Besiktas en el encuentro de ida del playoffs de la Europa League.

Besiktas supera la ida del playoffs de Europa League con Michael Amir Murillo de figura

Besiktas supera la ida del playoffs de Europa League con Michael Amir Murillo de figura

Foto: Eaglemedia__

El panameño Michael Amir Murillo volvió a ser protagonista con el Besiktas, al marcar en la victoria 3-0 frente al FK Kauno Zalgiris de Lituania, correspondiente a la ida de los playoffs de la UEFA Europa League 2026-2027.

El panameño, de 30 años, se ubicó como referente ofensivo dentro del área y apareció en el momento justo para conectar el servicio de Rdvan Ylmaz y poner el balón en el fondo de la portería al minuto 12.

El Besiktas había golpeado primero al 6’, cuando el delantero surcoreano Oh Hyeon-gyu abrió el marcador tras recibir otra asistencia de Rdvan Ylmaz.

La sentencia de partido llegó al 59' con un gol de penal de Orkun Kökçü.

Números de Michael Amir Murillo

El lateral suma su primera anotación en cinco partidos de la Clasificación a la Europa League.

Ahora debe pensar en el encuentro que tendrá el domingo 23 de agosto ante el Alanyaspor en el Bahçesehir Okullari Arena (1:30 pm).

En esta nota:
Seguir leyendo

Michael Amir Murillo rompió las redes en la ida del playoffs de la Europa League

Europa League: Partidos para hoy jueves 20 de agosto

El Besiktas y Michael Amir Murillo avanzan a los playoff de la Europa League

Recomendadas

Últimas noticias