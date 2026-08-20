Besiktas supera la ida del playoffs de Europa League con Michael Amir Murillo de figura

El panameño Michael Amir Murillo volvió a ser protagonista con el Besiktas, al marcar en la victoria 3-0 frente al FK Kauno Zalgiris de Lituania, correspondiente a la ida de los playoffs de la UEFA Europa League 2026-2027.
El Besiktas había golpeado primero al 6’, cuando el delantero surcoreano Oh Hyeon-gyu abrió el marcador tras recibir otra asistencia de Rdvan Ylmaz.
La sentencia de partido llegó al 59' con un gol de penal de Orkun Kökçü.
Números de Michael Amir Murillo
El lateral suma su primera anotación en cinco partidos de la Clasificación a la Europa League.
Ahora debe pensar en el encuentro que tendrá el domingo 23 de agosto ante el Alanyaspor en el Bahçesehir Okullari Arena (1:30 pm).