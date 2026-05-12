Blue Lock será una realidad tras proyecto de la Asociación Japonesa de Fútbol inspirada en las serie

La Asociación Japonesa de Fútbol (JFA), en colaboración con SCO Group Co., Ltd., ha lanzado JFA x SCO GROUP "FUTURE CAMP", inspirado en BLUE LOCK.
El primer FUTURE CAMP se llevará a cabo para jugadores sub-16 del 3 de agosto (lunes) al 6 de agosto (jueves) en Great Park en Irvine, Condado de Orange, California, EE. UU.
Este proyecto se llevará a cabo en colaboración con el popular anime de fútbol "Blue Lock", que ha vendido más de 50 millones de copias de su manga original. El proyecto se basará en los temas del "despertar individual" y la "pasión por convertirse en el mejor del mundo", presentes en la obra, que inspiran a jóvenes jugadores de todo el mundo.
Puntos importantes del proyecto "Blue Lock"
- El primer proyecto de captación de talentos de la JFA en el extranjero: Esta iniciativa
creará conexiones con jugadores que militan en el extranjero, sin depender de las actividades nacionales de descubrimiento y selección de talentos. Al liberar los esquemas de desarrollo y selección existentes de las limitaciones geográficas, ampliará aún más las posibilidades del fútbol japonés.
- Desarrollar habilidades y mentalidad acordes a los estándares de la máxima categoría japonesa:
Si bien se respeta la individualidad de los jugadores que crecieron en entornos distintos a Japón, esta será una oportunidad para brindarles las habilidades y la mentalidad necesarias para la máxima categoría japonesa. Entrenadores de la JFA participarán en el campamento.
- Colaboración con el popular anime de fútbol "Blue Lock":
Para aumentar la visibilidad de este proyecto y motivar a los jugadores, colaboraremos con el popular manga de fútbol "Blue Lock", que ha vendido más de 50 millones de copias. Utilizaremos el "despertar del individuo" y la "pasión por ser el mejor del mundo" que se reflejan en la obra como motor de este proyecto, inspirando a jóvenes jugadores de todo el mundo.
FUENTE: JFA