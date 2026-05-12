Blue Lock será una realidad tras proyecto de la Asociación Japonesa de Fútbol inspirada en las serie

La Asociación Japonesa de Fútbol (JFA), en colaboración con SCO Group Co., Ltd., ha lanzado JFA x SCO GROUP "FUTURE CAMP", inspirado en BLUE LOCK .

Este proyecto tiene como objetivo descubrir talentos radicados en el extranjero y contribuir al fortalecimiento del fútbol japonés; es, en cierto modo, una "versión en el extranjero del Centro Nacional de Entrenamiento". Al aumentar el contacto con jugadores que tienen nacionalidad japonesa, o cuyos padres tienen nacionalidad japonesa, o que se espera que adquieran la nacionalidad japonesa en el futuro, y al brindarles oportunidades para adquirir habilidades de clase mundial y elementos de la "imagen del jugador ideal al que aspira el fútbol japonés", tal como se describe en "El Camino de Japón", esta es una nueva iniciativa para descubrir talentos que puedan desempeñar un papel activo en diversas categorías en Japón y en las principales ligas del mundo.

El primer FUTURE CAMP se llevará a cabo para jugadores sub-16 del 3 de agosto (lunes) al 6 de agosto (jueves) en Great Park en Irvine, Condado de Orange, California, EE. UU.

Este proyecto se llevará a cabo en colaboración con el popular anime de fútbol "Blue Lock", que ha vendido más de 50 millones de copias de su manga original. El proyecto se basará en los temas del "despertar individual" y la "pasión por convertirse en el mejor del mundo", presentes en la obra, que inspiran a jóvenes jugadores de todo el mundo.

Puntos importantes del proyecto "Blue Lock"

El primer proyecto de captación de talentos de la JFA en el extranjero: Esta iniciativa

creará conexiones con jugadores que militan en el extranjero, sin depender de las actividades nacionales de descubrimiento y selección de talentos. Al liberar los esquemas de desarrollo y selección existentes de las limitaciones geográficas, ampliará aún más las posibilidades del fútbol japonés.

Desarrollar habilidades y mentalidad acordes a los estándares de la máxima categoría japonesa:

Si bien se respeta la individualidad de los jugadores que crecieron en entornos distintos a Japón, esta será una oportunidad para brindarles las habilidades y la mentalidad necesarias para la máxima categoría japonesa. Entrenadores de la JFA participarán en el campamento.

Colaboración con el popular anime de fútbol "Blue Lock":

Para aumentar la visibilidad de este proyecto y motivar a los jugadores, colaboraremos con el popular manga de fútbol "Blue Lock", que ha vendido más de 50 millones de copias. Utilizaremos el "despertar del individuo" y la "pasión por ser el mejor del mundo" que se reflejan en la obra como motor de este proyecto, inspirando a jóvenes jugadores de todo el mundo.

FUENTE: JFA