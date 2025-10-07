FÚTBOL Fútbol Internacional -  7 de octubre de 2025 - 10:20

Bolillo Gómez: "Soy admirador de los futbolistas de Panamá"

Hernán Darío Bolillo Gómez, DT de El Salvador señaló en la previa que la "Selecta" llega con varias bajas y destacó el juego de la Selección de Panamá.

"He visto videos de Panamá y cada vez me gustan más los muchachos como juegan. Soy admirador de los futbolistas de Panamá, son jugadores buenos”, dijo Hernán Bolillo Gómez.

Sobre las bajas señaló: “Las lesiones están, ya Henry no va a estar tampoco, son cinco jugadores importantes que están afuera. No vamos a convocar a nadie más, teníamos la gente suficiente”. Añadió: “A Henry yo creo que no lo tenemos para los cuatro partidos restantes, lo mismo Harold (Osorio) y (Bryan) Tamacas. Diego Flores que yo creo que puede estar, y Jorge Cruz que está con un tema familiar muy grande”.

El Salvador va por los tres puntos

“Los ánimos están a muerte, a 100 puntos. Pase lo que pase, es triste las lesiones, pero hay jugadores que están en buen nivel y muy contentos con el trabajo de los muchachos”.

“Yo quiero que gane El Salvador. Es lo más importante que queremos ahora y estamos trabajando. Necesitamos esos tres puntos”, destacó el "Bolillo".

