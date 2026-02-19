Botafogo cayó ante Nacional Potosí en estreno de Kadir Barria en la Conmebol Libertadores

El delantero panameño Kadir Barría vio acción por primera vez en la Conmebol Libertadores, en la derrota del Botafogo ante el Nacional de Potosí, en una visita a la altura del Estadio Víctor Agustín Ugarte.

Barría, de 18 años de edad inició en el banquillo el duelo en el que los locales se adelantaron de buena forma al minuto 47' del partido, con gol del defensor de 30 años de edad Óscar Baldomar, que llegó con el golpe de cabeza al primer palo, sorprendiendo luego de un toque en corto en el tiro libre.

Reacción de Botafogo

En la segunda mitad el equipo visitante tuvo oportunidades claras, mayormente con Matheus Martins, pero sin poder poner números en el marcador.

Kadir Barría ingresó de cambio al minuto 57' del partido, en lugar del anteriormente mencionado Martins, pero terminó el partido sin una calara ante el arco que defendió bien Pedro Galindo, en lo que fue el debut más joven de un panameño en la competición internacional de clubes.

Ahora, el partido de vuelta de esta segunda fase de la Libertadores se jugará el próximo miércoles 25 de febrero en el Nilton Santos, después de que este sábado Boavista en la ida de la semifinal de la Taça Rio.