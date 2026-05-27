Mundial 2026: ¿Por qué Kadir Barría quedó fuera de la convocatoria?

Después de muchos rumores, se reveló la lista final de la Selección de Panamá para la Copa Mundial 2026 , con la ausencia del delantero panameño Kadir Barría de 18 años entre los 26 elegidos.

El futbolista nacido el 18 de julio de 2007, milita actualmente en el Botafogo de la primera división de Brasil, equipo con el cual está sumando una cantidad considerable de minutos bajo el mando del entrenador portugués Franclim Carvalho.

"Todos hemos hecho nuestro análisis, todos buscamos el bien del fútbol panameño y no va por un jugador, va por llevar lo que crees que es lo mejor para esta selección", dijo el hispano danés.

Kadir debutó con gol en el seleccionado nacional, el pasado 18 de enero frente a Bolivia en el empate 1-1 en el Estadio IV Centenario.

El técnico Christiansen confirmó que Kadir estará en la lista de reservas junto a José Murillo, Víctor Griffith e Iván Anderson.

"Seguro que he tomado decisiones equivocadas y es mi responsabilidad, pero te aseguró que Kadir está en la lista de reservas", añadió.

Kadir Barría y el sueño que tenía de estar en el Mundial 2026

El joven atacante suma tres partidos con el onceno panameño, contando el choque amistoso con México en enero de 2026 y el otro ante Sudáfrica en el mes de marzo.

Los minutos que disputó Barría vs Bolivia fueron 59', contra México 66' y 45' ante Sudáfrica.

El equipo canalero se concentrará algunos días antes de viajar a Brasil para jugar un amistoso contra la "Canarinha" el 31 de mayo. Luego regresarán a Panamá para otro choque de preparación ante República Dominicana el 3 de junio y cierran midiéndose frente a Bosnia y Herzegovina el 6 de junio en San Luis.

Los dirigidos por Thomas Christiansen debutarán el 17 de junio ante Ghana en las acciones del grupo L que también integran Croacia (23 de junio) e Inglaterra (27 de junio).