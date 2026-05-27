Mundial 2026: Valor de jugadores de la selección de Panamá, según Transfermarkt

Transfermarkt, plataforma especializada en valores de mercado, fichajes, rumores, estadísticas, plantillas y resultados, reveló el valor de cada jugador de la selección de Panamá que integra la lista de 26 futbolistas para la Copa Mundial 2026.
Valor de los jugadores de la selección de Panamá - Mundial 2026
¿Dónde y cuándo juega la Selección de Panamá en el Mundial 2026?
- Ghana vs selección de Panamá - 17 de junio en el BMO Field, Toronto (6:00 pm)
- Selección de Panamá vs Croacia - 23 de junio en el BMO Field, Toronto (6:00 pm)
- Selección de Panamá vs Inglaterra - 27 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (4:00 pm)
Antes de la cita mundialista, los panameños disputarán amistosos vs Brasil (31 de mayo), República Dominicana (3 de junio) y Bosnia y Herzegovina (6 de junio).