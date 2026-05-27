Mundial 2026: Valor de jugadores de la selección de Panamá, según Transfermarkt FOTO / BESIKTAS

Transfermarkt, plataforma especializada en valores de mercado, fichajes, rumores, estadísticas, plantillas y resultados, reveló el valor de cada jugador de la selección de Panamá que integra la lista de 26 futbolistas para la Copa Mundial 2026.

Orlando Mosquera figura como el guardameta mejor valorado con 650 mil dólares, Michael Amir Murillo con 7 millones lidera los defensores, Adalberto Carrasquilla los volantes con 4 millones e Ismael Díaz los atacantes con 1.8 millones.

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