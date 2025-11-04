Carlos Harvey está de vuelta y podría ser tomado en cuenta por Thomas Christiansen

Poco más después de ser operado de los meniscos, Carlos Harvey está de vuelta a los terrenos de juego luego de su participación con el Minnesota United en los playoffs de la MLS.
El panameño ingresó al minuto 79 para sumar sus primeros minutos desde el mes de septiembre cuando se lesionó con la Selección de Panamá luego del empate ante Guatemala donde marcó el gol del empate.
Esta lesión provocó que se perdiera los partidos ante El Salvador y Surinam en las Eliminatorias CONCACAF que en este mes entre en su etapa definitoria.
Este sábado 8 de noviembre vuelven a jugar Minnesota United y Seattle Sounders por el pase a la siguiente ronda de la MLS.