Carlos Harvey está de vuelta y podría ser tomado en cuenta por Thomas Christiansen

Poco más después de ser operado de los meniscos, Carlos Harvey está de vuelta a los terrenos de juego luego de su participación con el Minnesota United en los playoffs de la MLS.

Minnesota United cayó ante Seattle Sounders por 4-2 en el segundo partido de la serie, lo que garantiza un encuentro decisivo este fin de semana en Saint Paul. Este festival de goles contrastó notablemente con el empate del primer partido en el Allianz Field.

El panameño ingresó al minuto 79 para sumar sus primeros minutos desde el mes de septiembre cuando se lesionó con la Selección de Panamá luego del empate ante Guatemala donde marcó el gol del empate.

Esta lesión provocó que se perdiera los partidos ante El Salvador y Surinam en las Eliminatorias CONCACAF que en este mes entre en su etapa definitoria.

Este sábado 8 de noviembre vuelven a jugar Minnesota United y Seattle Sounders por el pase a la siguiente ronda de la MLS.