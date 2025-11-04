Champions League: Partidos para hoy martes 4 de noviembre

Este martes 3 de noviembre regresan las acciones de la UEFA Champions League, con 8 partidos, entre ellos 2 choques de alto calibre liderados por el Real Madrid y el actual campeón PSG.
Partidos para este 4 de noviembre en la Champions League
Slavia Praga vs Arsenal a las 12:45 P.M. desde el Eden Arena.
Napoli vs Frankfurt desde el Stadio Diego Armando Maradona a las 12:45 P.M.
Atlético de Madrid vs Union Saint Gilloise en el Metropolitano a las 3:00 P.M.
Liverpool vs Real Madrid a las 3:00 P.M. en Anfield.
PSG vs Bayern Múnich en el Parque De Los Príncipes a las 3:00 P.M.
Tottenham vs Copenhague a las 3:00 P.M. y con el Tottenham Hotspur Stadium como escenario.
Olympiacos vs PSV en el Estadio Georgios Karaiskakis a las 3:00 P.M.
Juventus vs Sporting Lisboa en el Juventus Stadium a las 3:00 P.M.
Los "merengues", líderes en LaLiga llegan a este duelo después de golear al Valencia el fin de semana, mientras que los "reds" le ganaron al Aston Villa y en casa quieren escalar posiciones en la fase liga de la Liga de Campeones.
También los campeones y la "Máquina" Bávara se verán las caras, dos oncenos con gran ritmo que dominan sus competiciones en su país.