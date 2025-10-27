Carlos Harvey se recupera y estará para noviembre con la selección de Panamá

El mediocampista panameño ve la luz al final del túnel. Carlos Harvey avanza con paso firme en su mejoría de la rodilla. Lesión que sufrió el pasado 8 de septiembre, en el partido de la selección de Panamá ante Guatemala en el estadio Rommel Fernández, está quedando atrás poco a poco.

El jugador del Minnesota United se encuentra en la fase final de su rehabilitación. Estaría de alta médica el próximo lunes 3 de noviembre para el partido de vuelta del play off ante Seattle Sounders y estaría para la selección de Panamá en los partidos importantes de noviembre.

La lesión en los meniscos de la rodilla lo dejó fuera de los últimos encuentros de la temporada y del primer duelo ante el Seattle Sounders. Daría un cambio en el panorama. Su recuperación avanza mejor de lo esperado, informó el periodista Fufo Barroso en el programa el Desmarque en Cos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/COSPanama/status/1982893404708319481&partner=&hide_thread=false ¡Una buena noticia para arrancar la semana!



Informa @fufobarroso que Carlos Harvey está en la etapa final de su recuperación y estará con Panamá en la fecha FIFA de Noviembre. #COS pic.twitter.com/dIUSrcV7Ln — COS (@COSPanama) October 27, 2025

Panamá espera el regreso de Carlos Harvey

Si cumple con la fecha prevista, Harvey se sumaria a la Selección Nacional de Panamá para los partidos de noviembre, una etapa clave en las eliminatorias. El cuerpo técnico de Thomas Christiansen lo considera una pieza esencial en el mediocampo, por su fuerza y equilibrio dentro del campo.

A sus 25 años, Harvey atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Su actuación ante Guatemala, donde fue figura en el empate 1-1, reflejó su madurez futbolística. En ese partido, se destacó por su despliegue, capacidad de recuperación y precisión en el pase.

Su posible regreso no solo representa una buena noticia para la selección, sino también para los fanáticos que esperan verlo nuevamente con la camiseta roja. Panamá recupera a un jugador clave.