Mundial Sub-17 Qatar 2025: Brasil golea a Honduras en su estreno

La selección brasileña masculina de fútbol goleó este martes a Honduras 7-0 en un inicio inmejorable de este Mundial sub-17 Qatar 2025 que se celebra en Catar, donde se posiciona como una de las máximas favoritas.
Justo antes del descanso, Dell, nuevamente, con algo de fortuna, dejaba el marcador en un claro 4-0.
Brasil no frenó en su empeño y trasladó el dominio a la segunda mitad. En el minuto 59, Vitor Hugo cabeceó un despeje del meta hondureño Eliezer Fuentes para marcar el 5-0.
Honduras intentaba salir de su área, pero el asedio de la 'verdeamarela' no cesaba y el lateral Angelo Cándido aprovechó un rechace suelto en el área para hacer el 6-0 (min.74). Gabriel Mec, una de las grandes promesas del Gremio, cerró la goleada, 7-0, en el minuto 90 para colocar a Brasil en lo alto del grupo H.
