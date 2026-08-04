Copa Centroamericana 2026: CD Plaza Amador gana duelo ante Firpo en el Rommel Fernández

El CD Plaza Amador venció por marcador de 2-1 al Luis Ángel Firpo en duelo de la Copa Centroamericana 2026, desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Los locales panameños arrancaron con la posesión de la pelota desde los primeros minutos, pero con la visita generando un poco más peligro con el juego directo.

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La reacción de los "Leones" ante el peligro en su defensa, llegó con jugadas de Everardo Rose, Ricardo Phillips y Ángel Valencia, que tuvieron remates de cara al arco, pero siempre con reacción de Felipe Amaya.

Sobre el cierre del primer tiempo el gol se hizo presente con el defensor Jimar Sánchez, que apareció con el golpe de cabeza sobre el 45', después de una jugada de tiro de esquina.

El espigado defensor central panameño ganó la pelota en el primer palo para abrir el marcador en una gran noche en el "Coloso" de Juan Díaz.

Segundo tiempo con goles y triunfo para el CD Plaza Amador

En la segunda mitad, Héctor Ríos generó peligro, con su velocidad y movilidad en el frente de ataque, pero sin lograr poner números en el marcador.

Los de la Plaza aumentaron la ventaja en el marcador sobre el minuto 87', con la gran definición por encima del arquero del defensor Julio Rodríguez, que apareció con velocidad a pase de Alberto "Negrito" Quintero.

¡Plaza Amador duplica la ventaja con gran definición de Julio Rodríguez! pic.twitter.com/R7Hvn5yMnv — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 5, 2026

La visita presionó sobre el final y lograron anotar el descuento sobre el 90+4' con un remate potente de Mauricio Cerritos, pero no fue suficiente.

El CD Plaza Amador sumó sus primeros 3 puntos en la competición, luego de su amargo debut en Nicaragua ante el Diriangén.