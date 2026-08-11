UFC: Islam Makhachev y una defensa titular que puede elevar su legado

El Artista Marcial ruso Islam Makhachev buscará defender con éxito su cinturón de la categoría de peso wélter de la UFC, en el evento 330 este fin de semana, en un choque ante Ian Machado Garry, uno que podría elevar su legado.

Este será el regreso de Makhachev desde que ganó el cinturón welter en UFC 322 en Noviembre del pasado año 2025. Mientras que Machado Garry llegará con dos triunfos sobre nombres destacados en la división como Carlos Prates y el ex campeón de la división, Belal Muhammad.

El originario del territorio bélico Daguestán llega con marca en MMA de 28-1-0, con 34 años de edad y una racha impresionante de 16 triunfos, una marca que tiene igualada con el histórico Anderson Silva.

De salir victorioso el próximo sábado en Xfinity Mobile Arena de la ciudad de Philadelphia, el apodado como la nueva "Águila de Daguestán" se convertiría en el atleta con la racha de triunfos más largas en UFC y además uno de los pocos ( solo 4 lo han logrado) que han defendido sus cetros dorados en dos divisiones distintas.

Un poder irlandés en busca de dañar la fiesta en el UFC

Ian Machado Garry, irlandés de 28 años de edad es el rival enfrente que tendrá el ruso campeón mundial, un joven de 1.91m de estatura que utiliza todo su cuerpo en el octágono, con un estilo agresivo y explosivo.

"The Future" buscará reclamar la corona de las 170 libras, en una noche que además tiene a la campeona de las 115 libras, Mackenzie Dern, con su primera defensa del cinturón ante Gillian Robertson.