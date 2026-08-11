El futbolista Jhon Arias envió un avión con ayuda a Colombia

El futbolista colombiano Jhon Arias anunció el envío de un avión con insumos médicos y personal de salud a Quibdó, su ciudad natal y capital del departamento del Chocó, región donde estuvo el epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera al país, y que causó al menos 169 fallecidos.

"Hemos dispuesto de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con unos profesionales del área de la salud y cargado de insumos médicos para intentar alivianar un poco las circunstancias de salud que se vive en nuestra región", afirmó el futbolista del club brasileño Palmeiras y de la selección colombiana.

Jhon Arias y su familia envían ayuda a Colombia

Arias, de 28 años, publicó un video junto a su esposa en el que expresaron su solidaridad con las familias que perdieron a los suyos, además de lamentar los graves destrozos de viviendas que afectaron a miles de personas.

"Ratificar nuestro apoyo. Estamos disponibles a brindar la mayor ayuda que esté a nuestro alcance. También dar un mensaje de ánimo y aliento porque sabemos que son horas difíciles, horas de mucha incertidumbre, horas de miedo y desesperación", aseguró Arias.

La esposa del jugador, Alejandra Ayala, también oriunda de Quibdó, explicó que habilitaron dos cuentas bancarias, una en Colombia y otra en Brasil, para recaudar fondos.

"El Chocó es un departamento muy aislado, no tiene agua potable, a cada rato cierran las vías (...) Entre todos podemos dar un granito de arena para hacer más llevadera esta situación, que es muy triste para nosotros, nos duele mucho", dijo Ayala.

El deportista pidió a sus seguidores permanecer unidos frente a esta tragedia, que deja al menos 14 personas fallecidas en el Chocó, uno de los departamentos más pobres y olvidados de Colombia.

"Somos una gran región, somos un gran país y somos personas capaces de salir adelante a pesar de las adversidades", enfatizó Arias.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y oeste del país.