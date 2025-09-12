Cecilio Waterman anotó en gran triunfo de Coquimbo Unido en Chile

El atacante panameño Cecilio Waterman fue crucial en la remontada (2-1) de Coquimbo Unido ante Ñublense en la jornada 23 de la primera división de Chile, en donde continúan en la cima de la tabla de posiciones, como más líderes que nunca.

Waterman, atacante de 34 años de edad fue el encargado de anotar el segundo gol, el de la remontada para su equipo, después de iniciar abajo en el marcador gracias a la anotación de Lorenzo Reyes al 68'.

Goleador panameño Cecilio Waterman

La respuesta de los locales inició con Nicolás Johansen sobre el minuto 80' y liego la cereza en el pastel la puso el panameño, en una jugada a balón detenido en donde el arquero no pudo rechazar y de una manera incomoda Cecilio la mandó al fondo de las redes, para así apuntarse con su noveno gol en el fútbol chileno.

El gol de Cecilio Waterman para el triunfo de Coquimbo Unido pic.twitter.com/tRj11GdJG3 — Chilean Premier League (@AbranCancha8) September 12, 2025

Coquimbo Unido sumó 3 puntos más y siguen como líderes solitarios, ahora con 56 unidades, con una amplia ventaja de 17 puntos en cuanto al segundo lugar de la competición, en la que se encaminan inminentemente al título.