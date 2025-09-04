MAREA ROJA Marea Roja -  4 de septiembre de 2025 - 09:50

Surinam vs Selección de Panamá: Historial entre ambos equipos

Repasa el historial de la Selección de Panamá ante Surinam, quienes se vieron las caras en partidos para clasificación para los Juegos Olímpicos.

FOTO: FPF

Repasa el historial de la Selección de Panamá ante Surinam, quienes se vieron las caras en partidos para clasificación para los Juegos Olímpicos y también en eliminatoria Sub-20.

Antecedentes entre Surinam y la Selección de Panamá

Pese a que las selecciones de Surinam y Panamá no cuentan en su historial con enfrentamientos en partidos oficiales, si existen registros en el pasado de partidos entre ambos equipos de categoría mayor por clasificación a los Juegos Olímpicos.

El historial nos dice que ambas selecciones se enfrentaron en tres ocasiones con dos triunfos para Surinam y uno para Panamá, y un saldo de 5 goles a favor para la escuadra panameña y 10 en contra.

Fueron un partido rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y dos encuentros en el camino clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Múnich 1972.

Clasificatorio a los Juegos Olímpicos de 1964

Surinam 6-1 Panamá

Fecha: 19 de marzo de 1964

Lugar: México DF

Gol PAN: Luis Carlos Ponce

Clasificatorio a los Juegos Olímpicos de 1972

Surinam 1-4 Panamá

Fecha: 31 de julio de 1971

Lugar: Paramaribo

Gol PAN: Virgilio Vásquez (PAN) x 3 y José Ángel De Bello (PAN)

Clasificatorio a los Juegos Olímpicos de 1972

Surinam 3-0 Panamá

Fecha: 7 de agosto de 1971

Lugar: Paramaribo

Antecedente Sub-20

Las selecciones de Panamá y Surinam también cuentan con un antecedente en la categoría Sub-20 masculina en el camino rumbo al Mundial Sub-20 de Colombia 2011.

Ambas selecciones se enfrentaron en el Premundial en Guatemala 2011 con victoria para Panamá por 3 a 0 con triplete del atacante Cecilio Waterman, quien actualmente milita en la Selección Mayor. A la postre, la selección Sub-20 de Panamá, comandada por el DT Alfredo Poyatos, iba a clasificar al Mundial Sub-20 en Colombia.

Premundial 2011 de CONCACAF

Panamá 3-0 Surinam

Estadio Doroteo Guamuch Flores

Fecha: 31 de marzo de 2011

Lugar: Ciudad de Guatemala

Goles: Cecilio Waterman (PAN) al min 36, 60 y 68

FUENTE: FPF

