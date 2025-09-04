Surinam vs Selección de Panamá: Historial entre ambos equipos

Repasa el historial de la Selección de Panamá ante Surinam, quienes se vieron las caras en partidos para clasificación para los Juegos Olímpicos y también en eliminatoria Sub-20.
El historial nos dice que ambas selecciones se enfrentaron en tres ocasiones con dos triunfos para Surinam y uno para Panamá, y un saldo de 5 goles a favor para la escuadra panameña y 10 en contra.
Fueron un partido rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y dos encuentros en el camino clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Múnich 1972.
Clasificatorio a los Juegos Olímpicos de 1964
Surinam 6-1 Panamá
Fecha: 19 de marzo de 1964
Lugar: México DF
Gol PAN: Luis Carlos Ponce
Clasificatorio a los Juegos Olímpicos de 1972
Surinam 1-4 Panamá
Fecha: 31 de julio de 1971
Lugar: Paramaribo
Gol PAN: Virgilio Vásquez (PAN) x 3 y José Ángel De Bello (PAN)
Clasificatorio a los Juegos Olímpicos de 1972
Surinam 3-0 Panamá
Fecha: 7 de agosto de 1971
Lugar: Paramaribo
Antecedente Sub-20
Las selecciones de Panamá y Surinam también cuentan con un antecedente en la categoría Sub-20 masculina en el camino rumbo al Mundial Sub-20 de Colombia 2011.
Ambas selecciones se enfrentaron en el Premundial en Guatemala 2011 con victoria para Panamá por 3 a 0 con triplete del atacante Cecilio Waterman, quien actualmente milita en la Selección Mayor. A la postre, la selección Sub-20 de Panamá, comandada por el DT Alfredo Poyatos, iba a clasificar al Mundial Sub-20 en Colombia.
Premundial 2011 de CONCACAF
Panamá 3-0 Surinam
Estadio Doroteo Guamuch Flores
Fecha: 31 de marzo de 2011
Lugar: Ciudad de Guatemala
Goles: Cecilio Waterman (PAN) al min 36, 60 y 68
FUENTE: FPF