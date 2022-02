César Yanis confiesa el motivo de su salida del Zaragoza

"Ese salto debió ser antes, pero no se pudo dar con menos edad y así es el fútbol, pero mi idea en todo momento, entonces y ahora, es triunfar en el fútbol europeo, en este caso en España. Por eso, cuando sentí que no contaba en el Zaragoza hablé con mi agente y buscamos esa salida. Vine con una idea de triunfar aquí y la mantengo", dijo el futbolista al Periódico de Aragón.

César Yanis solamente disputó con el Zaragoza 65 minutos en partido de Liga Smartabank y dos partidos como titular en la Copa del Rey de España, dónde dio una asistencia para la clasificación de ronda y el motivo de no tener tantos minutos como el deseaba, lo desconoce.

"El entrenador a mí no me decía nada, llegaba al entreno, me saludaba como a todos, pero nunca tuve con él unas conversaciones de los motivos de por qué no jugaba o lo que me faltaba para hacerlo. No me dijo si tenía que hacer esto o si me faltaba lo otro, eso no llegó a pasar", explicó César Yanis.

El jugador buscó la opción con el club de una salida y según fuentes allegadas al 21 de la selección de Panamá, no pudo entrar en segunda división de España porque las plantillas se encontraban llenas, por lo que buscó en tercera y decidió unirse al Zamora FC, que se encuentra en una posición complicada.

"Estamos en la pelea y sabía que ese objetivo no estaba fácil. Vamos a darlo todo porque esa permanencia es lo que importa. Yo espero ayudar y jugar mucho, porque además eso también me hará acudir a mejor nivel con Panamá a las citas eliminatorias con la esperanza de ir a Qatar".