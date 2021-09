César Yanis usará el dorsal '19' con el Zaragoza en España

https://twitter.com/RealZaragoza/status/1437723361191288834 19 César Yanis ya luce la blanquilla.



¡Pronto a estrenarla en Liga! #BienvenidoCésar

"Muy contento y con muchas ganas de hacer las cosas bien, para aportar todo lo que pueda para el Club", fueron las primeras palabras del jugador panameño en su presentación oficial.

César Yanis reveló en la ceremonia que cuándo le llegó la propuesta del Zaragoza, no sé lo pensó dos veces y sus ganas de aportar lo hacen estar tranquilo y concentrado para lo que se viene.

"Los compañeros me han acogido bien, me han tratado de la mejor manera y me hacen sentir bien; venir de otro país y que te acojan así siempre ayuda", agregó el extremo zurdo.

César Yanis: "Vengo a aportar y a hacer las cosas bien"

El Zaragoza jugará el próximo 18 de septiembre ante la Real Sociedad B a las 11:15 am hora panameña y el jugador podría hacer su debut oficial en el fútbol de España.