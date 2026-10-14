Champions League: El Real Madrid se impone 4-3 ante la Roma en un partidazo de infarto.

El Real Madrid se impone 4-3 ante la Roma en un partidazo de infarto.

UCLEl Real Madrid le dio la vuelta al marcador ante la AS Roma se adelantó temprano gracias a un potente remate de Marten de Roon, obligando a los merengues a remar contracorriente. Sin embargo, la respuesta del vigente campeón no tardó en llegar: Kylian Mbappé firmó el empate parcial (1-1) antes de finalizar la primera mitad con un soberbio disparo desde fuera del área.

En el complemento, el partido enloqueció por completo. Un doblete de Donyell Malen puso contra las cuerdas al equipo dirigido tácticamente por José Mourinho, colocando un sorpresivo 3-1 a favor de los locales que encendió las alarmas en el banquillo madridista.

El Real Madrid sella una remontada en la Champions League

Obligado a reaccionar, el técnico del Real Madrid movió el banquillo dando ingreso a revulsivos clave como Arda Güler y Endrick. La apuesta dio frutos inmediatos: Endrick acortó distancias con un certero cabezazo (3-2), y poco después el juvenil Carlos Espí niveló las acciones (3-3) tras una jugada de pelota parada revisada por el VAR.

Cuando el empate parecía definitivo, apareció la jerarquía en los minutos de descuento. En el 90+4', un cobro de esquina perfectamente ejecutado por Arda Güler encontró la cabeza de Antonio Rüdiger, quien empujó el esférico al fondo de la red para decretar el definitivo 3-4 y desatar la locura madridista en la capital italiana.