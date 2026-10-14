Champions League: El Real Madrid se impone 4-3 ante la Roma en un partidazo de infarto.

UCLEl Real Madrid le dio la vuelta al marcador ante la AS Roma se adelantó temprano gracias a un potente remate de Marten de Roon, obligando a los merengues a remar contracorriente. Sin embargo, la respuesta del vigente campeón no tardó en llegar: Kylian Mbappé firmó el empate parcial (1-1) antes de finalizar la primera mitad con un soberbio disparo desde fuera del área.
El Real Madrid sella una remontada en la Champions League
Obligado a reaccionar, el técnico del Real Madrid movió el banquillo dando ingreso a revulsivos clave como Arda Güler y Endrick. La apuesta dio frutos inmediatos: Endrick acortó distancias con un certero cabezazo (3-2), y poco después el juvenil Carlos Espí niveló las acciones (3-3) tras una jugada de pelota parada revisada por el VAR.
Cuando el empate parecía definitivo, apareció la jerarquía en los minutos de descuento. En el 90+4', un cobro de esquina perfectamente ejecutado por Arda Güler encontró la cabeza de Antonio Rüdiger, quien empujó el esférico al fondo de la red para decretar el definitivo 3-4 y desatar la locura madridista en la capital italiana.