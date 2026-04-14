FÚTBOL Fútbol Internacional -  14 de abril de 2026 - 09:42

Champions League: Manuel Neuer habla de la ausencia de Courtois

Manuel Neuer: "Es una pena que falte Courtois", en duelo de la UEFA Champions League entre el Bayern y el Real Madrid.

FOTO / BAYERN MÚNICH

Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich, aseguró este martes que habría deseado que el guardameta belga del Real Madrid Thibaut Courtois, que está lesionado, pudiera jugar el partido que disputarán ambos equipos este miércoles en Múnich y que decidirá el pase a las semifinales de la Champions League.

El capitán del conjunto bávaro, preguntado por quién es su portero favorito de la historia, sacó a la luz el nombre de Courtois, entre muchos otros, para destacar una ausencia que le gustaría que no hubiese pasado.

"Es una pregunta difícil, porque hay muchos porteros muy 'top'. En los últimos años creo que no es suficiente mencionar tres o cuatro, porque son incluso diez buenísimos. Cada uno tiene su estilo. Es una pena que falte Courtois para un partido importante. Kahn, Schmeichell, Casillas, Buffon, Courtois... Son nombres importantes en este pasado que mostraron su mejor nivel. Es difícil elegir solo a uno. Estos siempre mostraron increíbles actuaciones", destacó.

FUENTE: EFE

