Champions League: Manuel Neuer habla de la ausencia de Courtois

Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich, aseguró este martes que habría deseado que el guardameta belga del Real Madrid Thibaut Courtois, que está lesionado, pudiera jugar el partido que disputarán ambos equipos este miércoles en Múnich y que decidirá el pase a las semifinales de la Champions League.
"Es una pregunta difícil, porque hay muchos porteros muy 'top'. En los últimos años creo que no es suficiente mencionar tres o cuatro, porque son incluso diez buenísimos. Cada uno tiene su estilo. Es una pena que falte Courtois para un partido importante. Kahn, Schmeichell, Casillas, Buffon, Courtois... Son nombres importantes en este pasado que mostraron su mejor nivel. Es difícil elegir solo a uno. Estos siempre mostraron increíbles actuaciones", destacó.
