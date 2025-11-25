Champions League: Real Madrid viaja a Grecia sin Thibaut Courtois y Dean Huijsen

Dean Huijsen se suma a Thibaut Courtois y causa baja por una sobrecarga muscular para la visita del Real Madrid al Olympiacos en la quinta jornada de la Champions League, partido en el que Xabi Alonso no recupera a Antonio Rüdiger y dispone solamente de un central sano en la convocatoria, Raúl Asencio.
La única buena noticia que recibe Xabi Alonso, que no recupera a Rüdiger pese a que va regresando progresivamente a la dinámica de grupo recuperado de su lesión muscular, ni a Franco Mastantuono, que ya trabaja con sus compañeros mejorado de su pubalgia, la representa el regreso de Aurélien Tchouaméni.
El centrocampista francés, con firmes opciones de volver a tener que jugar de central por las bajas de Huijsen, Éder Militao y Rüdiger, está totalmente recuperado de una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.
De esta manera, el Real Madrid viaja en cuadro en defensa a Grecia, sin Dani Carvajal, Huijsen, Éder Militao y Rüdiger, y con apenas cinco defensores, de los que tres -Álvaro Carreras, Fran García y Ferlan Mendy- son laterales izquierdos.
No cita a ningún defensa canterano Xabi Alonso y las dos novedades de la convocatoria son los porteros Fran González y Javi Navarro.
La lista de convocados del Real Madrid para la cuarta jornada de la Liga de Campeones la integran
Porteros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.
Defensas: Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Ferlan Mendy.
Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler y Bellingham.
Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.